Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma kapsamında iki kişinin bazı objeler bulundurduğunu belirledi.

Polis, bunun üzerine şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili takibe aldı.

Araç, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde durdurularak arama yapıldı.

Aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen parçalara ayrılmış 4 kandil, yağdanlık ve heykelciğin de aralarında bulunduğu 16 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA