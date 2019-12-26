Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana'da sağanak ve ardından oluşan taşkınlar nedeniyle evlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Kurum, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve diğer ilgililerle merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde evleri sağanak ve ardından oluşan selden zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

Vatandaşlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, yaraların en kısa sürede sarılacağını belirtti.

Bakan Kurum ardından, Sarıçam Deresi'nde inceleme yaptıktan sonra 19 Mayıs Mahallesi'ni de gezdi, incelemelerde bulundu.

Burada da vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, ilgililerden sağanak ve ardından oluşan taşkınlara ilişkin bilgi aldı.

"1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina tespit edildi"

Daha sonra Bakan Kurum, Adana'daki sel ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İlk hasar tespit çalışmalarında 1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina tespiti yaptık."

"Hızlı şekilde seferber olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık"

"Olay yaşanır yaşanmaz Valilik bünyesinde kriz merkezi oluşturduk. Kriz merkeziyle, ilgili bakanlıklarımızın tüm birimleriyle, belediyelerimizin tüm birimleriyle bu kriz merkezinde vatandaşlarımızın yarasını sarmak için hızlı şekilde seferber olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık."

"Suların çekilmesiyle çiftçilerimizin zarar ziyan tespitleri net bir şekilde yapılacak"

"Seyhan, Kozan, Çukurova, Feke, Ceyhan, İmamoğlu, Yumurtalık, Sarıçam, Yüreğir ve Karataş olmak üzere bu ilçelerimizde 123 bin 151 dekar alanda inceleme yaptık. Fiilen sahada hala sular mevcut. Suların çekilmesiyle çiftçilerimizin zarar ziyan tespitleri net bir şekilde yapılacaktır."

"Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için bugün itibarıyla mağdur olan vatandaşlarımıza belli bir miktarda ön ödenek gönderilecek. Akabinde de etaplar halinde hasar tespit durumlarına göre vatandaşlarımızın yaraları hızlı bir şekilde sarılacak."

Kaynak: AA