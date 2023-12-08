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Türkiye
DHA 08.12.2023 11:11

Adana'da polisler yeni doğum yapan annelere bebek bezi dağıttı

Adana'da polis ekipleri, yeni doğum yapan bir annenin bebek bezi talebiyle harekete geçip, doğum hastanelerini tek tek ziyaret etti. Ekipler, bebeklerle yakından ilgilenip, saha çalışmasıyla tespit edilen ailelere 1500 paket bebek bezi hediye etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni doğum yapan bir annenin bebek bezi talebiyle harekete geçerek, bu isteği bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü.

‘Sevgiyle Büyüyoruz’ projesi kapsamında saha çalışması yapan ekipler, kentte doğum yapan kadın ve tedavi için hastanede gözetim altında tutulan çocukların bulunduğu dezavantajlı aileleri tespit etti.

Polislerin desteğiyle bin 500 paket bebek bezi temin edildi. Polis, kamyonete yüklediği bebek bezleriyle Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası’na gitti.

Ekipler, çiçeği burnunda annelere tek tek bebek bezlerini dağıtıp, onlarla sohbet etti. Daha sonra kentteki diğer hastaneleri ve tespit edilen adreslerdeki anne ve bebeklerini de ziyaret ederek, bebek bezlerini hediye eden ekipler, bebeklerle de yakından ilgilendi.

Mutlu olduklarını söyleyen anneler, polislere teşekkür etti.

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Adana Polis
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Adana'da polisler yeni doğum yapan annelere bebek bezi dağıttı
Adana'da polisler yeni doğum yapan annelere bebek bezi dağıttı
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