Puslu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.01.2024 10:34

Adana'da FETÖ'cü eski öğretmen çifte 6 yıl hapis

Adana'da FETÖ'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski öğretmen çift, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da FETÖ'cü eski öğretmen çifte 6 yıl hapis

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar R.I. ile eşi G.I. ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan sözde yöneticiler ile görüşme kayıtlarının olduğunu belirtti.

Savcı ayrıca, sanıkların FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan kurumlarda tayine tabi öğretmen olarak çalıştıklarını ve haklarında teşhise dayalı tanık beyanlarının bulunduğunu aktararak, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık R.I, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock kullanmadım. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanık G.I'da suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların, mevcut hallerinin devamına karar verdi.

ETİKETLER
FETÖ Adana
Sıradaki Haber
Kesinleşmiş 109 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
İsrail basını: Enerji Bakanı Yisrael Katz yeni Dışişleri Bakanı olarak onaylandı
11:06
YSK Başkanı Yener'den yerel seçim açıklaması
10:54
Bitcoin'in fiyatı ETF onayına ilişkin iyimserlikle 45 bin doları aştı
10:53
Bazı ürünler ithalatta denetim kapsamına alındı
10:46
ABD'de Epstein davasıyla bağlantılı isimlerin arasında Bill Clinton'ın olduğu iddiası
10:38
Kesinleşmiş 109 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Arakan Müslümanları Endonezya kıyılarında mahsur kaldı
Arakan Müslümanları Endonezya kıyılarında mahsur kaldı
FOTO FOKUS
Tartıştığı kişilerin üzerine aracını sürdü
Tartıştığı kişilerin üzerine aracını sürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ