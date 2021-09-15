Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 08:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adana'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında gizli yöneticilerle irtibatlarının olduğu, örgütün gelir kaynaklarından Bank Asya'daki hesaplarında arttırım yaptığı, örgüt içerisinde çeşitli görevlerde yer aldığı ileri sürülen haklarında ifade ve teşhisler bulunan 8 şüphelinin adreslerini tespit etti.
Şüpheliler yakalandı
Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 8 kişinin yakalanması için düzenledikleri operasyonda, şüphelilerin tamamını gözaltına aldı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.
Etiketler: Adana FETÖ Terörle Mücadele
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