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Adana'da drone ile trafik denetimi
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ışıkları ve emniyet kemeri ihlali ile sürücülerin cep telefonu kullanımına yönelik denetim yaptı.
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne ait 2 drone kullanılan uygulamada, 65 araç sürücüsüne 12 bin 68 lira ceza uygulandı, 12 araç trafikten men edildi.
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