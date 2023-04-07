Adana’da 3 ayda 748 internet sitesine erişim engeli getirildi

Vatandaşların cep telefonlarına, e-mail adreslerine ve sosyal medya hesaplarına reklam linki göndermek suretiyle hediye çeki verileceği ve benzeri vaatlerle vatandaşların kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesi maksadıyla oluşturulan 307 site tespit edildi. Bu sitelere Türkiye'den erişime engellenmesi sağlandı.

Yasadışı bahis, fuhuş, müstehcenlik nedeni ile 128 internet sitesine de erişim engeli getirildi.

204 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

İnternet üzerinden çeşitli suçlar işlediği tespit edilen 204 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, terör örgütlerini övücü, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine kamuoyunu yanıltıcı, haksız ve olumsuz olgu oluşturucu yayın yaptığı tespit edilen 3 internet sitesinin de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişimine engellenmesi sağlandı.