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Türkiye
İHA 07.04.2023 11:10

Adana’da 3 ayda 748 internet sitesine erişim engeli getirildi

Adana'da son 3 ay içerisinde siber suçlarla mücadele kapsamında 748 internet sitesine erişim engeli getirildi, 204 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Adana’da 3 ayda 748 internet sitesine erişim engeli getirildi
[Fotograf: İHA]

Vatandaşların cep telefonlarına, e-mail adreslerine ve sosyal medya hesaplarına reklam linki göndermek suretiyle hediye çeki verileceği ve benzeri vaatlerle vatandaşların kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesi maksadıyla oluşturulan 307 site tespit edildi. Bu sitelere Türkiye'den erişime engellenmesi sağlandı.

Yasadışı bahis, fuhuş, müstehcenlik nedeni ile 128 internet sitesine de erişim engeli getirildi.  

204 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

İnternet üzerinden çeşitli suçlar işlediği tespit edilen 204 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, terör örgütlerini övücü, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine kamuoyunu yanıltıcı, haksız ve olumsuz olgu oluşturucu yayın yaptığı tespit edilen 3 internet sitesinin de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişimine engellenmesi sağlandı.

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