Açık 33.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.08.2024 13:39

Adana'da 1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirilen hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı. Etler de ekipler tarafından imha edilecek.

Adana'da 1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koza Mahallesi'nde gece saatlerindeki devriye görevi sırasında arka tarafı ağırlık nedeniyle kısmen çöken seyir halindeki hafif ticari aracı durdurdu.

Aracın bagajında, tek tırnaklı hayvanlara ait olduğu belirlenen 1,5 ton et bulundu.

Gözaltına alınan sürücü Nurettin S. Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Etler imha edilmek üzere görevlilere verildi

Nurettin S'nin ifadesinde kasaplık yaptığını, etlerin tek tırnaklı hayvanlara ait olmadığını, parçalanmış ve poşetlere konulmuş bu etleri akrabalarına dağıtmak için aracıyla yola çıktığını iddia ettiği öğrenildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin numune aldığı etler, imha için belediye görevlilerine teslim edildi.

ETİKETLER
Adana
Sıradaki Haber
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:08
İlk kez düzenlenecek özel yetenek sınavı yarın başlıyor
13:47
Rusya: Ukrayna için barış tekliflerimizi iptal etmedik
13:31
Bakan Işıkhan: OVP ve 12'nci Kalkınma Planı hedeflerimize uygun devam ediyor
13:38
Yangınlardan etkilenen 4 bin 700 kişi güvenli yerlere sevk edildi
13:07
İtalya'da 22 turisti taşıyan yelkenli battı: 7 kayıp
13:06
İşgalci İsrail ordusu, Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Filistinlilere ait 4 katlı binayı yıktı
Şanlıurfa'nın son kazazı Mehmet Emin usta, geleneksel Türk el sanatını 75 yıldır sürdürüyor
Şanlıurfa'nın son kazazı Mehmet Emin usta, geleneksel Türk el sanatını 75 yıldır sürdürüyor
FOTO FOKUS
Gazze'deki mezarlıklarda yer kalmadı
Gazze'deki mezarlıklarda yer kalmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ