Adana'da 1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koza Mahallesi'nde gece saatlerindeki devriye görevi sırasında arka tarafı ağırlık nedeniyle kısmen çöken seyir halindeki hafif ticari aracı durdurdu.

Aracın bagajında, tek tırnaklı hayvanlara ait olduğu belirlenen 1,5 ton et bulundu.

Gözaltına alınan sürücü Nurettin S. Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Etler imha edilmek üzere görevlilere verildi

Nurettin S'nin ifadesinde kasaplık yaptığını, etlerin tek tırnaklı hayvanlara ait olmadığını, parçalanmış ve poşetlere konulmuş bu etleri akrabalarına dağıtmak için aracıyla yola çıktığını iddia ettiği öğrenildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin numune aldığı etler, imha için belediye görevlilerine teslim edildi.