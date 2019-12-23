İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adalar'da ulaşımın gelecek yaz sezonundan itibaren elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacağını ifade eden İmamoğlu, "Toplu ulaşım için konuşuyorum. Bunların boyutu ve dizaynı Adalarla uyum içinde olacak." dedi.

İmamoğlu, "Yine turistik amaçlı yolculuklarla alakalı belirli güzergahlarda ada yaşamına uygun, özel üretimli iki-dört kişilik elektrikli araçlar olacak. Bunun dünyada örnekleri var. Çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Adalar sakinlerinin, turistik amaçla simgesel olarak 35 faytonun kalması yönünde talepleri olduğunu söyledi.

Kaynak: TRT Haber