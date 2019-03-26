Darbeye teşebbüs, kumpas ve casuslukla suçlanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un yargılanmasına başlandı.

Emniyet ve TSK'ya sızmış FETÖ'cülerle çalışmakla suçlanan Metin Topuz, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya ağlayarak geldi.

Topuz mahkemedeki savunmasında FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz'le görüştüğünü kabul etti. İlk görüşmeye, açılış nedeniyle adliye ziyareti yapan ABD'li yetkililerin tercümanı olarak katıldığını öne sürdü.

Metin Topuz, firari Öz'le ikinci görüşmesinin ise Tamer Ergüven soruşturması kapsamında olduğunu iddia etti. Konsolosluktaki amirinin soruşturma savcısıyla görüşmek istediğini, adliyeye gittiklerinde Zekeriya Öz'le bir araya geldiklerini söyledi.

Topuz, FETÖ'den tutuklu Eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı'yla da bu soruşturma çerçevesinde görüştüklerini öne sürdü.

Metin Topuz'a, Zekeriya Öz'ün oğlu Talha Öz ile iletişim halinde olduğu iddiası da soruldu. Topuz, Talha Öz'le vize için konsolosluğa geldiği gün görüştüğünü, daha sonra görüşmediklerini ifade etti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor

Topuz'un ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşmaya ABD Büyükelçi Yardımcısı Jeffrey Hovenier ve ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davies de katıldı.

26 sayfalık yazılı savunma veren Topuz beraatını talep etti.

Metin Topuz, 2017'den beri tutuklu bulunuyor ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: TRT Haber