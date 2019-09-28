Türkiye
ABD ile 7. ortak hava devriyesi28 Eylül 2019 Cumartesi 10:31 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 10:36
Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri, 7'nci kez ortak hava devriyesine başladı.
Türk ve Amerikan askerleri, sınır hattında helikopterle 10.30 sıralarında havalandı.
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ait 4 helikopter sınır hattına yöneldi.
ABD'ye ait helikopterler sınırın Suriye tarafında, TSK’ya ait helikopterler de Türkiye sınırında uçuşa başladı.
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturduğu tahkimatların ve arazinin gözlemlendiği ortak hava devriyesinin altıncısı geçtiğimiz cumartesi günü yapılmıştı.
Kaynak: TRT Haber