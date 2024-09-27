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Türkiye
AA 27.09.2024 00:25

9 yaşındaki çocuğun silahla yaralanmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araçtan silahla açılan ateş sonucu 9 yaşındaki çocuğun yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

9 yaşındaki çocuğun silahla yaralanmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, 28 Haziran Mahallesi'nde bir araçtan silahla açılan ateş sonucu Ç.E'nin yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, M.B. ile H.E.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan yaralanan Ç.E., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

28 Haziran Mahallesi Dere Sokak'ta dün, plakası öğrenilemeyen araçtan bilinmeyen nedenle silahla açılan ateş sonucu yoldan geçen Ç.E. kolundan yaralanmış, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılmıştı.

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