Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorguları sonrası hakim karşısına çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen biri komiser yardımcısı 15 polis hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde İzmir, Konya, Kahramanmaraş, Adana, Ankara, İstanbul, Yozgat, Afyon ve Kütahya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA