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800 öğrenci 1 dakika 20 saniyede Türkiye haritası oluşturdu

Bilecik'te 800 lise öğrencisi, 1 dakika 20 saniye içerisinde yan yana dizilerek Türkiye haritası oluşturdu.

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800 öğrenci 1 dakika 20 saniyede Türkiye haritası oluşturdu

Bilecik Bozüyük'te Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılı kutlamaları kapsamında dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Cumhuriyet'in ilan edildiği yıl olan 1923'ü temsilen saat 19.23'te, ilçedeki 7 ayrı lisede okuyan 800 öğrenci alana gelerek 1 dakika 20 saniye içerisinde önceden belirlenen yerlerine geçerek, bedenleri ile Türkiye haritası oluşturdu. Tek tip giyinen ve başlarındaki yanıp sönen fenerlerle muhteşem bir görüntüye imza atan öğrencilerin koreografileri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

"Bu yurdun namusunu işgalcilere çiğnetmedik ve çiğnetmeyeceğiz"

Havai fişek gösterisini de yapıldığı etkinlikte ilk olarak konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, ilçe halkını Cumhuriyet Bayramını kutladı. Bakıcı şunları söyledi:

"Aziz milletimizin zamana sığmayan bir tarihi vardır. Kuruluş ve Kurtuluştan sonra binlerce şehidi bağrında barındıran şehitler ve şehitlikler diyarıyız biz. 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde devletimizin yönetim şeklini Cumhuriyet olarak ilan eden bizim irademizdi. Aradan 95 yıl geçti. Her yılında gururla, her yılında inançla haykırdık. Bu yurdun namusunu işgalcilere çiğnetmeyiz, çiğnetmedik ve çiğnetmeyeceğiz."

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman da, "Bu büyük günde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve saygıyla anıyorum. " dedi.

Kaynak: DHA 

Etiketler: türkiye haritası, bilecik
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