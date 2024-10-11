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Türkiye
İHA 11.10.2024 07:32

8 aracın karıştığı kazada 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde duran trafiği fark etmeyen sürücü zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 4 kişi yaralandı

8 aracın karıştığı kazada 4 yaralı

Saat 16.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında bir kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yağmur suyu kanalına çarptı.

Kaza maddi hasarla atlatılırken, trafik ekipleri kamyonun çekiciyle kurtarılması için saat 21.00 sıralarında karayolunu kontrollü olarak ulaşıma kapattı.

Duran trafiği fark etmeyen bir başka kamyon, önünde duran iki otomobile, iki kamyonete ve bir kamyona çarparak durabildi.

Soruşturma başlatıldı

8 aracın karıştığı kaza sonucu iki kamyon sürücüsü ve kamyonette bulunan yolculardan ikisi yaralandı.

Araçta sıkışan bir sürücü olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 4 yaralı kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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