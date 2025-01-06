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Türkiye
AA 06.01.2025 07:59

77 ilde uyuşturucu satıcılarına 'Narkokapan-5' operasyonu

Bakan Yerlikaya, 77 ilde düzenlenen 'Narkokapan-5' operasyonlarında 839 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 168 bin 42 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda bin 713 zehir taciri yakalandı.

77 ilde uyuşturucu satıcılarına 'Narkokapan-5' operasyonu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesinin koordinasyonunda Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Konya ve Adana başta olmak üzere 77 ilde "Narkokapan-5" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

İki haftadan bu yana süren operasyonlar sonucu 839 kilogram uyuşturucu ile 1 milyon 168 bin bin 42 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, 1713 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, paylaşımında, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde 'geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.' Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu
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