Türkiye
7 terörist etkisiz hale getirildi28 Eylül 2019 Cumartesi 00:56 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 09:22
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt Eruh kırsalında 5, Mardin Derik kırsalında ise 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Eruh’ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Derik kırsalında gerçekleştirilen operasyonda ise 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Böylece Mardin ve Siirt kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler: terör operasyonu Siirt Jandarma Komando Eruh