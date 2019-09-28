İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Eruh’ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Derik kırsalında gerçekleştirilen operasyonda ise 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Böylece Mardin ve Siirt kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA