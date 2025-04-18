6 ayrı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana'da S.B’nin, İstanbul'da H.Y. ile yurt dışında tutuklu bulunan B.B'nin, Antalya'da A.B'nin, İzmir'de yurt dışında bulunan S.A. ile cezaevindeki U.G'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, silahla tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme (iş yeri kurşunlama), tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan, aralarında S.B, H.Y. ve A.B'nin de bulunduğu 158 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, operasyonlarda ruhsatsız 32 tabanca, 8 av tüfeği, 6 çalıntı motosiklet, muhtelif miktarda uyuşturucu ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildiğini kaydetti.