Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen ilk operasyonda, riskli görülerek x-ray taramasına sevk edilen yabancı plakalı yolcu otobüsünde, iki koli içinde 97 bin 530 adet ilaç bulundu.

Aynı gümrük kapısındaki ikinci operasyonda ise yolcu salonuna gelen yabancı uyruklu bir kişinin hal ve davranışlarının ekiplerin dikkatini çekmesi üzerine yapılan aramada, bu kişinin beline sarılmış halde 500 adet yeşil reçeteli hap ele geçirildi.

850 bin lira değerindeki ilaçlara el konuldu

Esendere Gümrük Kapısı'nda, İran'dan Türkiye'ye gelen yolcunun riskli bulunması üzerine gerçekleştirilen kontrolde, 1200 adet ilaç, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da Basra Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen yabancı uyruklu bir yolcunun bagajında yapılan aramada 15 adet ilaç ve enjeksiyon ekipmanı ele geçirildi.

Kara gümrük kapıları ve havalimanında gerçekleştirilen toplam 4 operasyonda ele geçirilen yaklaşık 850 bin lira değerindeki 99 bin 245 adet ilaca el konulurken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.