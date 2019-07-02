Yerden yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki bisikletine biniyor. Şaşkın bakışlar arasında sokakları dolanıyor.

"İnşallah bunun daha güzelini de yapacağım"

Bu ilginç bisikletin tasarımcısı, Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan Hamza Yıldırım. Kardeşi kendisinden bisiklet yapmasını isteyince ortaya böyle bir bisiklet çıktı.

Hamza Yıldırım, "Normal bisiklete binmek beni kesmiyor. Benim de aklıma esti böyle bir şey yapayım dedim. Biraz yükseldim, sürmesi de çok zevkli gerçekten. İnşallah bunun daha güzelini de yapacağım" dedi.

Bisiklet normalden büyük olunca yaşananlar da bir o kadar ilginç oluyor.

Bisiklete Hamza Yıldırım'dan başka birinin binmesi de oldukça güç. Çünkü yukarıda dengeyi sağlamak zor. Aşağısı bir milim oynasa yukarısı bir metre oynuyor.

Hamza Yıldırım,, 4 metrelik bisikletini Bulancak sokaklarında sürmeye devam ediyor.

Haber: Hüseyin Atmiş

Görüntü: Fatih Ayvaz