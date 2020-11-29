Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy'de karantina süresi 6 Aralık Pazar gününe kadar uzatıldı.

Kurallara uymayanlar hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Adıyaman'da bir köy COVID-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinin Sayören köyünde, bazı kişilerin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda, köy 14 gün karantinaya alındı.

Çanakkale'de bir köyde COVID-19 karantinası başlatıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, COVID-19 vaka sayısında artış görülen Dalyan köyüne 14 gün boyunca giriş ve çıkışların yasaklanmasına, ibadetlerin toplu yapılmamasına, berber, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına, ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Bunun üzerine, köyün sınırlarının başladığı Odunluk İskelesi ile Kestanbol Kaplıcaları mevkilerinde jandarma tarafından önlem alındı.

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin Karamanlar Mahallesi'nde bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine tedbir alındı.

Salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararı bugün saat 10.00'da yürürlüğe girdi.