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Türkiye
AA 26.07.2025 17:46

4 ilde orman yangını

Bursa, Uşak, Karabük ve Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

4 ilde orman yangını

Bursa'nın Orhaneli ve Gürsu ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Orhaneli'ne bağlı Yakuplar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın sonucu dumanların Orhaneli-Harmancık kara yolunu tehdit etmesi nedeniyle, jandarma ekiplerince yol trafiğe kapatıldı.

4 ilde orman yangını

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.​​​​​​​

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, vatandaşlar da ekiplere destek vererek yangına müdahale ediyor.

4 ilde orman yangını

Bu sırada vatandaşlar, rüzgarın etkisiyle büyüyerek üzerlerine doğru yönelen alevlerden kaçtı.

Yangınla ilgili Kestel Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi'nde yaşanan yangınla ilgili söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Ağlaşan Mahallesi ve civarda ikamet eden vatandaşların yetkililerce yapılan uyarılara riayet etmelerini ve olası tüm duyurulara karşı gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz." denildi.

Rüzgarın etkisiyle Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle tedbiren kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tahliye edilmesine başlandı.

Uşak

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ketenlik köyü yakınlarındaki meşelik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 31 arazöz, çok sayıda iş makinesi ve 412 personel söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

4 ilde orman yangını

Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken Ketenlik köyü tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın nedeniyle Gerdanlar Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştuğu öğrenildi.

Uşak Valisi Naci Aktaş yangın bölgesinde ekiplerden bilgi aldı.

2 mahalle ve 1 köy daha tahliye edildi

Şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle Ketenlik köyüne bağlı Horzumlar ve Tekeli mahalleleri ile Erice köyü de tahliye edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin bölgedeki tahliye işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 4. gününde söndürülmeye çalışılıyor.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca da karadan sürdürülüyor.

4 ilde orman yangını

Zaman zaman alevlerin ve dumanın arttığı bölgede, yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yangını söndürme çalışmalarında 2 uçak ve 23 helikopter yer alıyor.

4 ilde orman yangını

Ayrıca bölgeye yangın yönetim aracı da konuşlandırıldı.

Öte yandan, Merkez ilçeye bağlı Cemal Ovası köyü ile Cumayanı köyündeki bir mahalle tahliye edildi. Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18'e, mahalle sayısı ise 50'ye yükseldi.

Karabük-Ankara kara yolu ulaşıma kapatıldı

Karabük Valiliği, Karabük-Ankara kara yolunun trafik güvenliği açısından ikinci bir duyuruya kadar çift yönlü ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, trafik akışının Karabük-Yenice kara yolu üzerinden sağlanacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çarşamba günü Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirmişti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 6 itfaiye, 14 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 8 su tankı, 15 dozer sevk edildi.

4 ilde orman yangını

Alevlerin yaklaşık 100 hektar alanı etkilediği bölgede 3 ev yandı, 130 kişi AFAD ve jandarma tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.

Yangına müdahale eden ve dumandan etkilenen 6 Orman Bölge Müdürlüğü personelinden 5'i hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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