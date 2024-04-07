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Türkiye
TRT Haber 07.04.2024 00:24

4 ilçede seçimler yenilenecek

Yüksek Seçim Kurulu itirazları karara bağlıyor, seçim sonuçlarına itiraz takvimi işliyor. Kayseri'nin Pınarbaşı, Nevşehir'in Ürgüp ve Şanlıurfa'nın Hilvan ile Siverek ilçelerinde seçimler yenilenecek.

4 ilçede seçimler yenilenecek

Sandıktan çıkan sonuçlara yapılan itirazlar inceleniyor, partilerin başvuruları karara bağlanıyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) il ve ilçelerdeki itirazları değerlendirmek üzere toplandı.

Kütahya İl Seçim Kurulu'nun verildiği geçersiz oyların yeniden sayılması kararına, seçimi kazanan CHP itiraz etmişti. Yüksek Seçim Kurulu itirazı reddetti.

İtirazlar karara bağlanıyor

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde de CHP, seçimlerin yenilenmesi kararına itiraz etti. Talep YSK tarafından reddedildi. Pınarbaşı'da seçimler yeniden yapılacak.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ise itiraz, iptal kararını getirdi. MHP seçim sonuçları için İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu.
Başvuruyu değerlendiren Kurul, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Yerel seçimin 2 Haziran'da tekrarlanacağı belirtildi.

Kırklareli'nde belde seçimi yenilenecek

Kırklareli'nin Büyükkarıştıran beldesinde ise "Kısıtlı iki kişinin oy kullandığı" gerekçesiyle seçimin yenilenmesi için başvuru yapıldı.

İl Seçim Kurulu, CHP'nin başvurusunu kabul ederek seçimin yenilenmesi yönünde karar aldı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ve Siverek ilçelerinde de seçimlerin tekrar edilmesine karar verildi.

Van'da kararın gerekçesi açıklandı

YSK, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin de gerekçeli kararını açıklandı.
Kararda, "Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğini taşıdığı anlaşılmaktadır" denildi.

Seçim sonrası partilerin başvuruları aşama aşama ele alınıyor. Takvime göre, il seçim kurullarının bugün saat 17.00'ye kadar ilçe seçim kurullarının itirazlarını sonuçlandırması gerekiyor.

İtiraz süreci 10 Nisan'da sona erecek

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarıyla ilgili YSK'ya başvuru süreci ise 10 Nisan saat 17.00'de sona erecek.

14 Nisan saat 17.00'ye kadar da olağanüstü itirazlar yapılabilecek. Kesin sonuçlar tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.

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