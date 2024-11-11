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Türkiye
AA 11.11.2024 13:37

30 dönümlük arazisine 3 bin 500 fidan dikti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan çiftçi Sunullah Yıldırım, devletten aldığı destekle 3 yılda 3 bin 500 elma fidanını toprakla buluşturdu.

30 dönümlük arazisine 3 bin 500 fidan dikti

Ahlat Kaymakamlığı, ilçedeki verimli arazilerin değerlendirilmesi ve tarımsal üretimin artırılması amacıyla "Ahlat'ta Meyveciliğin Geliştirilmesi Güdümlü Projesi"ni başlattı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen, ​​​​​​​Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca finanse edilen projeye başvuran Yıldırım, destek almaya hak kazandı.

Kınalıkoç köyünde 30 dönümlük tarım arazisini 3 yıl önce elma bahçesine dönüştürerek 3 bin 500 fidanı toprakla buluşturan Yıldırım, bu yıl ilk hasadını yaparak 200 ton elma elde etti.

Proje sayesinde hem ilçenin ağaçlandırılmasına hem de ekonomiye katkı sunan Yıldırım, yeni meyve bahçeleri oluşturarak üretimini artırmak istiyor.

"Herkesi ağaç dikmeye davet ediyorum"

Yıldırım, meyve bahçeleriyle üretime, istihdama ve ekonomiye katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ülkenin daha yeşil olması ve daha çok üretmesi için herkesi fidan dikmeye davet eden Yıldırım, "Memleketimizde yetiştirdiğimiz meyveler tat ve aroma bakımından daha güzel. Bu yıl ilk hasadımızı yaptık. Üretimden memnunuz" dedi.

Elinde imkanı olan herkesin bu projeden yararlanarak bahçesini oluşturabileceğini anlatan Yıldırım, kayısı, armut ve ayva bahçeleri oluşturmak için de çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Ahlat'ın meyveciliğe uygun olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Uludere köyünde oluşturduğumuz ceviz bahçesinden de güzel sonuçlar aldık. Çiftçilerimizi bu yönde çalışmaya çağırıyoruz. Bölgemiz ağaç bakımından zayıf. Devletimizin katkılarıyla arazilerimizi ağaçlandırırsak doğaya, ekonomiye ve havanın temizlenmesine katkıda bulunuruz" diye konuştu.

Son yıllarda özellikle büyükşehirlerde hem yeşil alanların azaldığını hem de havanın kirlendiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Fidan diktikçe hem iklimimiz değişecek, doğamız güzelleşecek hem de ekonomiye ve çevreye katkıda bulunacağız. Çevremizi güzelleştirmemiz lazım. Gelecek nesillere daha temiz ve verimli topraklar bırakmamız için ağaç dikmeliyiz. Bölgemiz kiraz, ceviz, erik, şeftali, armut, ayva gibi meyve çeşitleri için uygun. Arazilerimizi değerlendirelim ki bölgemiz güzelleşsin, iklimimiz değişsin, ormanlarımız artsın. Gelecek nesillere daha temiz ve oksijeni bol bir yer bırakalım."

ETİKETLER
Ağaçlandırma Bitlis Fidan Milli Ağaçlandırma Günü Tarım ve Orman Bakanlığı
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