Muğla'daki yanan bölgeleri helikopterle inceleyen Pakdemirli, TRT Haber'de konuk olduğu canlı yayın programında, yangınlara kısa sürede müdahale ettiklerini söyledi.

Devletin yangınlardan sonra elindeki tüm imkanları vatandaşına sunmaya çalıştığını aktaran Pakdemirli, çok aktif çalışan bir hükümet olduklarını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangılarıyla mücadele çalışmalarını @trthaber'de anlatıyor. https://t.co/B94xglT2T7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2019

Türkiye'de orman yangınlarına en kısa sürede müdahale edildiğine dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarına müdahalede 18 dakikalardan şu an 12 dakikalara geldik. 10 dakika hedefi koyduk, bu gerçekten kırılması zor bir hedef. Çünkü dünya rekoru zaten bizde. Dünya rekorunu bir kere daha kırmayı hedefledik. Burada saniyelerin dahi önemi var. Gerçekten orman personelimiz cansiperhane çalışıyor. Gerekirse canlarını riske ederek, ormanda yangının içine dalıyorlar ve 'bir ağacımız daha az yansın' diye çaba sarf ediyorlar. Orman yangınları kısa sürede kontrol altına alınıyor. Çünkü anında müdahale ediyoruz."

Anında müdahale edilince çok az yerin tahrip olduğunu vurgulayan Pakdemirli, 2018 ve 2019 arasında çıkan yangınlarda ortalama tahrip olan alan geçen sene iki hektarken, bu sene bir hektarın altına giden bir eğilimin olduğunu belirtti.

Yanan alanların imara açılacağı iddiaları

Her orman yangını sırasında "Acaba imara açılacak mı?" yönünde tartışmaların olduğu yönündeki soruyu ise Pakdemirli, şöyle yanıtladı:

"Türkiye'de yöneticiler kim olursa, hangi partiden, zihniyetten olursa olsun, kimi temsil ediyorsa olsun, 80 milyon vatandaşımızın, 80 milyonun da 'Bilerek bir yangın çıkartayım, personeli oraya süreyim, canlarını riske etsinler, orayı söndürelim sonra imara açalım' gibi zihniyetle ben Türkiye'de bir kişinin dahi yaşamadığına inanıyorum. Bunlar zaman zaman spekülatif konuşuluyor, sosyal medyada söyleniyor ama ben bunları dile getirenlere çok kızıyorum. Dile getirenlere diyorum ki orman personelimizle bir defa yangın içerisine gelsinler. Ondan sonra beraber yangında bir saat kalsınlar ve ondan sonra bir daha bu iddialarını dile getirebilecekler mi?"

"4,5 milyar fidanı toprakla buluşturmuş bir iktidarız"

Türkiye'de sonbaharda bir ilke imza atacaklarına dikkati çeken Pakdemirli, "4,5 milyar fidanı toprakla buluşturmuş bir iktidarız. 2023 hedefimiz 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak. Bu hakikaten önemli bir hedef." dedi.

Farkındalığı yüksek seviyede tutmak için zaman zaman bir şeyler yapmak gerektiğini aktaran Pakdemirli, "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor Projesi"yle 10 milyondan fazla fidanı birkaç gün içerisinde öğrencilerle beraber diktiklerini hatırlattı.

Çocukların erken yaşlarda toprakla uğraşmasının önemine işaret eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın ağaç sevgisine kavuşuyor olması son derece önemli. 3 milyon fidanı aynı anda dikme konusunda arkadaşlar çalışıyor. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek ve bu konuda farkındalığı artırmak için böyle bir şey yapıyoruz. Yoksa aslında bizim için günlük fidan dikmek, yıllık fidan dikmek 500 milyondan fazla fidan diken bir kurum olduğumuz için 3 milyon fidan dikmek aslında çok önemli bir şey değil. Ama 3 milyon fidanı anında, günübirlik hep beraber özellikle öğrencilerimizle beraber dikersek bu konudaki farkındalığı artırırız diye düşündük. Bu yüzden bu rekora imza atmak için teşkilatımızla birlikte çalışıyoruz."

Kaynak: TRT Haber