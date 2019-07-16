Hakimler ve Savcılar Kurulu, Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalara bazı ihtisas mahkemelerinin bakmasına karar vermişti.

Bu çerçevede Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, bu mahkemelere ek yeni ihtisas mahkemelerinin oluşturulması kararı aldı.

Buna göre, Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalara bakmak üzre, Ankara 34'üncü, Çorum 3'üncü ve Van 7'inci ağır ceza mahkemelerinin ihtisas mahkemesi olarak çalışmasına karar verildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: TRT Haber