Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınaya yakın şiddette rüzgar bekleniyor.

Buna göre, rüzgarın Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara'da doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Ege'de de yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esmesi bekleniyor.