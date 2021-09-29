Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 bölgede rüzgar şiddetini artıracak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Karadeniz, Marmara ve Ege'de yarın fırtınaya yakın şiddette rüzgar öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınaya yakın şiddette rüzgar bekleniyor.
Buna göre, rüzgarın Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Marmara'da doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Ege'de de yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esmesi bekleniyor.
Etiketler: Fırtına Meteoroloji
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