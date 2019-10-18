İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

44 adrese eş zamanlı operasyon

Bu kapsamda savcılıkça, örgüt mensubu oldukları gerekçesiyle 33’ü aktif görevde diğerleri ise meslekten uzaklaştırılmış polis toplam 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 23 ilde 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

32 şüpheli gözaltına alındı

Gözaltına alınan 32 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma kapsamında aranan diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA