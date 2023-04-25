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Türkiye
TRT Haber 25.04.2023 08:58

21 ilde terör operasyonu: 110 gözaltı

Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu düzenlendi, 110 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındakiler arasında Diyarbakır Anneleri'nin 4 çocuğunu dağa kaçıran terör işbirlikçileri de bulunuyor.

21 ilde terör operasyonu: 110 gözaltı
[Temsili fotoğraf: AA]

Diyarbakır merkez olmak üzere, Bursa, Siirt, Mardin, Gaziantep, İstanbul, Bingöl, Batman, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Van, Şırnak, Muş, Bitlis, Hakkari, Osmaniye, Sivas, Malatya, Ankara ve Adıyaman’da terör operasyonu gerçekleştirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, gençleri kandırarak örgüte kazandıran, sokak olaylarını organize eden ve talimatını veren, HDP'li belediyelerden bazı şirketler aracılığıyla örgüte para aktaran şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı.


 

110 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri'nin 4 çocuğunu dağa kaçıran terör işbirlikçileri de bulunuyor.

Operasyon devam ediyor.

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Diyarbakır PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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