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Türkiye
AA 31.03.2025 13:20

20 pilot sahada yapay zeka destekli sulama otomasyonu kurulacak

DSİ, bu yıl 7 bölgede 110 bin dekar alanı kapsayan 20 pilot sahada sulama otomasyon sistemini kuracak. Sulamalarda yaklaşık yüzde 40 tasarruf sağlayan otomasyon sistemiyle istenilen zaman ve sürelerde sulama yapılması ve güneş ışınlarının etkisini azalttığı anlarda suyun buharlaşmadan toprağa işlenmesi sağlanıyor.

20 pilot sahada yapay zeka destekli sulama otomasyonu kurulacak

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, su kaynaklarının koruması, tarlalarda su israfının önlenmesi ve tarımsal üretim verimliliğinin artırılması amacıyla yapay zeka destekli sulama otomasyonu çalışmaları yaygınlaştırılıyor.

Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, küresel ısınmaya karşı su yatırımlarını artırarak sürdürürken gelecek 4 yılda su ve sulama amaçlı 1483 tesis yapmayı hedefliyor.

Adana, Afyonkarahisar ve Denizli'de toplam 45 bin dekar alanı kapsayan sulama sistemi otomasyon projeleri geçen yıl sonuna kadar tamamlanarak işletmeye alınırken bu sayede yaklaşık yüzde 40 su tasarrufu sağlandı.

DSİ, bu yıl 7 bölgede 110 bin dekar alanı kapsayan 20 pilot sahada sulama otomasyon sistemini kuracak. Sulamalarda yaklaşık yüzde 40 tasarruf sağlayan otomasyon sistemiyle istenilen zaman ve sürelerde sulama yapılması ve güneş ışınlarının etkisini azalttığı anlarda suyun buharlaşmadan toprağa işlenmesi sağlanıyor.

Otomasyonla su kullanımı optimize edilerek maliyetler azaltılıyor. Gereksiz enerji kullanımı engellenirken sulama sisteminde bulunan ekipmanlar korunuyor.

"Su yatırımlarımız artarak devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küresel iklim değişikliğinin gündemde olduğu bir dönemde DSİ'nin çalışmalarının büyük önem taşıdığını bildirdi.

DSİ yatırımlarının artarak devam etmesinin küresel iklim değişikliğiyle mücadelede elzem olduğunu vurgulayan Yumaklı, DSİ'nin tarımsal sulamanın verimli ve etkin yapılması için büyük projeleri art arda uygulamaya aldığı bilgisini verdi.

Yumaklı, sulamada otomasyonun su kullanımında tasarruf ve verimde artış sağladığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"DSİ Genel Müdürlüğümüz, yapay zeka destekli sulamada otomasyon için uzun yıllardır çalışıyor. 2023'ten bu yana sulama altyapısı uygun olan her bölge müdürlüğünde bir otomasyon çalışması yapılması yönünde gayretimiz sürüyor. Yüzde 40 daha az su kullanarak aynı ürünü elde edebiliyorsunuz, bu müthiş bir imkan. Sulamada otomasyon sistemini ülkenin dört bir yanına yaymak için çaba göstereceğiz, bu yatırımları önceleyeceğiz. Su yatırımlarımız artarak devam edecek."

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Tarım Üretimi Su Ürünleri Tarım ve Orman Bakanlığı
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