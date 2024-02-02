2 metrelik çatıda mahsur kalan adam: Yukarıdan daha yüksek görünüyor

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi 526 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın çatısında yaşandı.

Televizyon izlerken düşük sinyal alan Nazım Çalıcı (58), uydu anteni kontrol etmek için çatıya çıktı. Antenin yanına gidebilmek için tahta palete basarak çıkan Çalıcı, işini bitirdikten sonra aşağı inmek istedi ancak 2 metre yükseklik gözüne daha büyük geldi. Önce uyuyan eşini arayan Çalıcı, telefona cevap veren olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep etti.

İhbarın ardından bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, kurdukları merdiven yardımıyla Çalıcı'yı bulunduğu yerden kurtardı.

"Oradan daha yüksek görünüyor"

Başından geçenleri anlatan Çalıcı, "Uyduda parazit vardı, onu alayım dedim. Çıktım inemedim. Arkamı dönüyorum düşecek gibi oluyorum. En iyisi 112’yi çağırayım dedim. Yüksekliği 2-2,5 metre var. Buradan değil ama oradan gözüne yüksek görünüyor. Atlasam bacağım kırılır diye düşündüm. Hanımın haberi yok. Hatunu aradım bir de 112’yi aradım. Halat olsa inerdim ama bir daha tek çıkmam. Allah razı olsun itfaiyemizden" dedi.