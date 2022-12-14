İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık edenlerin tespitine yönelik çalışma yaptı.

Bingöl ve Diyarbakır'da örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 21 şüphelinin yakalanması amacıyla bazı adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 15 zanlı yakalandı.

Bu kişilerin ikametlerindeki aramalarda tespit edilen bazı suç unsurlarına el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.