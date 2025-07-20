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Türkiye
AA 20.07.2025 20:40

2 ilde orman yangını

Sakarya ve Bilecik'te çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

2 ilde orman yangını

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle iki mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı.

Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Alevlerin yayılması üzerine Taşoluk ve Hacılar mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Vatandaşların da tankerleriyle su taşıdığı söndürme çalışmaları karadan müdahaleyle sürüyor.

2 ilde orman yangını

"Bayat köyünde de gerekli tertibatları aldık"

Bölgede incelemelerde bulunan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, gazetecilere, saat 17.00 sularında Geyve Hacılar köyünde çıkan orman yangınına hızlı şekilde müdahale edildiğini söyledi.

İlk etapta 5 uçak ve 8 helikopterle hava kararana kadar alevlere müdahale edildiğini belirten Doğan, şu anda kara birliklerinin arazözler, itfaiye, kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarıyla çalışmaların gerçekleştirildiğini anlattı.

Vali Doğan, Hacılar ve Taşoluk mahallelerinin tedbir amacıyla boşaltıldığını kaydederek, "Şu anda yangın Bayat köyüne doğru ilerliyor. Orada da gerekli tertibatları aldık. Ekiplerimizle koordineli şekilde orman yangınına müdahale etmeye çalışıyoruz." dedi.

2 ilde orman yangını

"Kısa süre içerisinde kontrol altına alırız diye ümit ediyorum"

Yangının nasıl çıktığıyla ilgili çalışmaların ilgili mercilerce sürdürüldüğünü dile getiren Doğan, şöyle devam etti:

"Bizim ilk etapta hedefimiz, köylerimiz yanmadan, insanlarımıza zarar vermeden yangını kontrol altına almak. Onun için uğraşıyoruz. Tüm kurumlar koordineli şekilde hareket ediyoruz. AFAD'ımız burada. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz burada, yine civar illerden gelen takviye kuvvetlerle yangına müdahale ediyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde kontrol altına alırız diye ümit ediyorum."

Bir gazetecinin yangının çıkış sebebine ilişkin sorusunu Doğan, "Hacılar köyünden başladığını tespit ettik. Arkadaşlarımız konuyla ilgili çalışmayı yürütüyorlar. Neticelendiğinde zaten kamuoyunu bilgilendiririz ama öncelikli olarak köylerimiz yanmadan, insanlarımıza herhangi bir zarar gelmeden yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz." şeklinde cevapladı.

Vali Doğan, başka boşatılan köy olup olmadığına ilişkin soruya ise "Şu anda yok. Bayat köyüyle ilgili birtakım tedbirler aldık, takviyeler yaptık. Yangın şu an o tarafa doğru ilerliyor ancak köye ulaşmadan kontrol altına alırız diye ümit ediyorum." yanıtını verdi.

Bilecik

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy ile Bilecik merkeze bağlı Kurtköy arasındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

2 ilde orman yangını

İhbar üzerine orman işletme müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye personeli bölgeye sevk edildi. Ekipler, havadan uçak ve helikopterler, karadan ise arazözlerle müdahalede bulundu.

Havanın kararmasıyla müdahalesini sürdüren ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Bölgenin sarp yapısı nedeniyle arazözlerle yol açmaya çalışan "alev savaşçıları", yangının ilerleyişini durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor.

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