1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmalar havadan görüntülendi

Türkiye’nin gurur projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü’ndeki çalışmalar hızla devam ediyor.

Temeli 18 Mart 2017'de atılmıştı

Proje kapsamında kule temeli keson imalatı çalışmalarına başlandı.

Kule keson temellerinin oturacağı deniz tabanında zemin iyileştirmesi için 192 adedi kuzey kulede, 165 adedi güney kulede olmak üzere toplam 357 adet 2,5 metre çapındaki çelik kazık çakımı gerçekleştiriliyor.

Güney kulede 18 Mart 2018 tarihinde başlanan çalışmalarda bugüne kadar 165 adet kazığın tamamı çakılıp, 192 adet kazığın çakılacağı kuzey kulede ise bugüne kadar 157 adet kazık çakıldı.

Gelibolu’ya bağlı Sütlüce ile Lapseki ilçesinde yer alan Şekerkaya mevkisi arasına yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan Çanakkale 1915 Köprüsü’nde çalışmalar hızlanarak devam ediyor.

Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi

1915 Çanakkale Köprüsü’nde yapılan çalışmaların bulunduğu bölgenin son hali drone ile havadan görüntülendi. Çanakkale Boğazı’nın inci gerdanlığı için süren çalışmalarda gelinen aşamalar ve yapılan hummalı çalışma görüntülere yansıdı.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamındaki Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) otoyolu kesimi yap - işlet - devret projesi, 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğunda.

Proje için 26 Ocak 2017 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği ihale sonucunda, Limak-Yapı Merkezi-SK-Daelim OGG tarafından verilen 16 yıl 2 ay 12 gün teklif en uygun teklif olarak belirlendi.

18 Mart 2017 tarihinde temeli atılarak 31 Mart 2017 tarihinde işe başlanan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de bünyesinde yer aldığı Malkara-Çanakkale Otoyolu, İstanbul’u Çanakkale’ye ve sonrasında Kuzey Ege’ye bağlayacak proje konumunda.

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak

Proje ile Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonu sağlanarak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak.

1915 Çanakkale Köprüsü; 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, 770’er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olacak.

Kaynak: İHA