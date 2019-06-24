İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu ile 7 tutuksuz sanık katıldı.

Duruşmayı, CHP'li milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda HDP'li ve İşçi Partili milletvekili de izliyor.

Bir kısım müştekinin de katıldığı duruşmayı, İsviçre, İsveç, Almanya, Kanada, Hollanda, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya gibi ülkelerin başkonsolosları ve konsolos yardımcıları da takip ediyor.

İstanbul Barosu Başkanı Ömer Durakoğlu ile çok sayıda avukat ve bazı oyuncular da duruşmayı izleyenler arasında yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 16 sanık yer alıyor. İş insanı Osman Kavala, 2 tutuklu sanıktan biri.

Alabora ve Dündar hakkında kırmızı bülten

Firari sanıklar Oyuncu Memet Ali Alabora ile Can Dündar hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldı.

Sanıklara "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, mala zarar verme ve nitelikli yağma" suçlamaları yöneltildi.

Bu suçlamalar için 3 bin 70 yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapse varan cezalar istendi.

2013 yılı mayıs sonunda başlayan ve yaklaşık 20 gün süren Gezi olayları sırasında 1'i polis 8 kişi ölmüş, binlerce kişi yaralanmış, çok sayıda kamu aracı kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: AA