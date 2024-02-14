156 Gazzeli Türkiye'ye geldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından 49 hastayla beraberindeki 107 refakatçi, Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait askeri kargo uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi.
Gazzeli hastalarla refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan askeri uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'na indi.
MSB Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı A400 M tipi askeri kargo uçakla getirilen hastaların sağlık durumları yolculuk süresince de sağlık personeli tarafından kontrol edildi.
Hastalar havaalanında bekletilen ambulanslarla Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakledildi.