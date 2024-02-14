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Türkiye
AA 14.02.2024 18:39

156 Gazzeli Türkiye'ye geldi

Milli Savunma Bakanlığına ait askeri uçak, Mısır'dan hasta ve beraberinde refakatçileri ile birlikte 11. Ana jet Üssü Etimesgut Askeri Havalimanı’na indi.

156 Gazzeli Türkiye'ye geldi
[Fotograf: AA]

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından 49 hastayla beraberindeki 107 refakatçi, Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait askeri kargo uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Gazzeli hastalarla refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan askeri uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'na indi.

MSB Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı A400 M tipi askeri kargo uçakla getirilen hastaların sağlık durumları yolculuk süresince de sağlık personeli tarafından kontrol edildi.

Hastalar havaalanında bekletilen ambulanslarla Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

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