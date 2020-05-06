Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo firmasına ait aktarım merkezinde narkotik köpeği "Oscar"ın da desteğiyle arama yaptı.

Aramada, bir kolide bulunan çöreklerin içine gizlenmiş pakette 124 gram uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan A.Ş. ve Y.A. işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

15 TL'lik çörekten 6,5 milyon TL'lik uyuşturucu çıktı

Toplam 15 TL olan çöreklerin içinden çıkan uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 6,5 milyon TL olduğu belirtildi.