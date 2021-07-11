Her biri bir şehidin ismini taşıdı. 251 sporcu ve onlarca gönüllü 15 Temmuz şehitleri için koştu. İstanbul'da düzenlenen "Vatan Koşusu"na ilgi yoğundu.

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Derneği ve TÜGVA'nın birlikte düzenlediği koşu Çamlıca Tepesi'nde başladı.

[Fotoğraf: AA]

Koşuya katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, darbe girişiminin canlarını ortaya koyan şehitler sayesinde önlendiğini vurguladı.

Tanklar, tüfekler, uçaklar, helikopterlerle Türkiye’nin iradesine, özgürlüğüne, bağımsızlığına, bayrağına, devletine ve kutsal olan her şeye kast edildiğini kaydeden Yerlikaya, "251 kardeşimiz şehit düştü. 2 bin 700'ün üzerinde kahraman gazimiz var. Burada bugün İstanbul'umuzda, şehitlik makamındayız ve hemen yanı başımızda 15 Temmuz Derneğimizin idare ettiği Hafıza Müzesi ve ibret olsun diye arzıendam ettiği Şehitler Makamı'nın yanındayız. Bu hafta, 5. seneidevriyesiyle o ihanet gecesindeki ihanetin boyutunu her türlü anma vesilesiyle hatırlatıyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı dua etti.