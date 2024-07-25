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Türkiye
TRT Haber 25.07.2024 07:57

13 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 72 gözaltı

Bakan Yerlikaya, 13 ilde terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen GÜRZ-1 operasyonunda 72 kişinin yakalandığını açıkladı.

13 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 72 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Yerlikaya, 13 ilde terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen GÜRZ-1 operasyonunda 72 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek" mesajını paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince operasyonlar Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere 13 ilde düzenlendi.

Operasyonlar sonucu, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile dijital materyal ele geçirildi.

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Ali Yerlikaya DEAŞ İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
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