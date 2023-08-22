Açık 33.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 22.08.2023 14:33

12 kişinin öldüğü kazada, otobüs şoförü kalp krizi geçirmiş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 12 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı otobüs kazasının şoför Adem Tatlısu'nun kalp krizi geçirmesinden kaynaklandığı belirlendi. Adli tıpta otopsisi yapılan Tatlısu, bugün memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

12 kişinin öldüğü kazada, otobüs şoförü kalp krizi geçirmiş
[Fotograf: DHA]

Önceki gece, Sivas- Yozgat kara yolunda, Yozgat Şeker Fabrikası yakınlarında meydana gelen kazada Sivas'tan İstanbul'a giden Kamil Koç Turizm'e ait, Adem Tatlısu yönetimindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 30 metreden şarampole yuvarlandı.

Kazada, şoför Adem Tatlısu ile birlikte Hakan Hasgül, eşi Züleyha Hasgül, çocuğu Eymen Kadir Hasgül, İlker Akdağ, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal ile eşi Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun hayatını kaybederken, 18 kişi ise yaralandı.

12 kişinin öldüğü kazada, otobüs şoförü kalp krizi geçirmiş

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri sonrası, çeşitli kentlerde toprağa verildi.

Kazanın otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun hareket halindeyken kalp krizi geçirmesi nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Yapılan ön otopside Tatlısu'nun kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Kaza yapan otobüsün içerisinde bulunan kamera kayıtlarında da şoförün aniden elini kalbine doğru götürdükten sonra direksiyon başında baygınlık geçirdiğinin görüldüğü bildirildi. Soruşturma dosyasına eklenen görüntülerin aile yakınlarına izletildiği ifade edildi.

12 kişinin öldüğü kazada, otobüs şoförü kalp krizi geçirmiş

3 çocuk babası olan otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun 2005 yılında Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden işçi kadrosundan emekli olduğu, o tarihten bu yana da kentteki firmalarda otobüs şoförlüğü yaptığı öğrenildi.

Otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edilen Adem Tatlısu'nun cenazesi memleketi Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Çukurbelen köyüne getirdi. Burada öğle namazının ardından kılınan ve yakınları ile köylülerin katıldığı cenaze namazı sonrası Tatlısu son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan, aynı kazada hayatını kaybeden yolculardan İlker Akdağ da (35), Sivas kent merkezinde Hacı Bektaş Cemevi'ndeki cenaze programının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Yozgat'ta yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı
Yozgat'ta yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı

ETİKETLER
Yozgat
Sıradaki Haber
Yozgat'ta freni boşalan kamyon 8 araca çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:58
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı
15:50
Türkiye, Yunanistan'a yangınlarla mücadele için yardım teklifinde bulundu
15:44
Bolu'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
15:41
Bursa'da kanala devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
15:41
Otomobilde tercih beyazdan griye döndü
15:56
Fransa'da güzergahında yangın çıkan trenin yolcuları saatlerce vagonlarda mahsur kaldı
Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni
Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni
FOTO FOKUS
Freni boşalan kamyon 8 araca böyle çarptı
Freni boşalan kamyon 8 araca böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ