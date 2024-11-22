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Türkiye
TRT Haber 22.11.2024 09:29

11 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Lodos ve kuvvetli yağışa dikkat

Marmara ve Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli lodos, Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

11 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Lodos ve kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

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Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli yağış beklenen Antalya için "turuncu", Burdur ve Isparta için "sarı", kuvvetli rüzgar beklenen Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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