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Türkiye
İHA 21.07.2024 06:33

10 yıldır kayıptı, cesedi depremde yıkılan binanın temelinde bulundu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 10 yıl önce kaybolan şahsın cesedi, depremin yıktığı evin temelinde bulundu. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

10 yıldır kayıptı, cesedi depremde yıkılan binanın temelinde bulundu

Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2014 yılında aniden ortadan kaybolan Hüseyin B'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatılırken, kayıp şahsın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, Hüseyin B'nin eski eşi H.G'nin ikametinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda şahsa dair herhangi bir iz ve emareye rastlayamayan ekipler, depremlerde H.G'nin evinin yıkıldığı bilgisi üzerine bu sefer evde kadavra köpeği yardımıyla arama yaptı. İkamette yapılan aramalarda, evin temelinde bir erkeğe ait ceset bulunurken, cesedin kayıp olarak aranan Hüseyin B. olduğu belirlendi.

3 kişi tutuklandı

Hüseyin B'nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, H.G. ile olaya karıştıkları tespit edilen A.T. ve kardeşi B.T. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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