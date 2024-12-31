Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri'ne 2024 Dünya Turizm Lideri Ödülü

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, bu ayın başında Brüksel'de düzenlenen Global Turizm Forumu Yıllık Toplantısı sırasında 2024 Dünya Turizm Lideri Ödülü'ne layık görüldü.

Bu prestijli ödül, Ömüraliyev'in vizyoner liderliği kapsamında Türk Devletlerinin yenilikçi çok taraflı projelerle turizmi ilerletme konusundaki ortak başarılarının altını çiziyor.

Dünya Turizm Lideri Ödülü, küresel turizm sektörüne önemli ve kalıcı katkılarda bulunan kişilere veriliyor. Bu ödül, Büyükelçi Ömüraliyev'in etkin rolünü ortaya koyarken, aynı zamanda Türk Devletlerinin turizm alanındaki ortak çabalarını da vurguluyor.

TDT üye devletleri, ortak girişimler yoluyla, uluslararası alanda dikkat çekici, sürdürülebilir, kapsayıcı ve kültürel açıdan güçlü turizm deneyimleri yaratma konusunda kayda değer bir ilerleme gösterdi.

Bu ödül Büyükelçi Ömüraliyev'i, aralarında Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Avrupa Komisyonu eski Başkanı Jose Manuel Barroso'nun da bulunduğu, geçmişte bu ödülü alanların etkileyici mirasının arasına dahil ettti ve aynı zamanda Türk bölgesinde turizm sektöründe iş birliği ve yenilikçiliğin teşvik edilmesinde etkin liderliğin önemini vurgulafı.

Türk Devletlerinin Turizm İçin Ortak Vizyonu

Türk Devletleri, turizm de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ortak bir vizyon geliştirmek için TDT çatısı altında çalışıyor. Teşkilatın stratejik çerçevesi rehberliğinde, bağlanabilirliği artıran, kültürel mirası teşvik eden ve turizm yoluyla ekonomik büyümeyi destekleyen önemli çok taraflı projeleri hayata geçiriyor.

Öncü Projeler: İpek Yolu'nun Yeniden Canlandırılması

Türk Devletleri, İpek Yolu'nun kültürel ve tarihi öneminin yeniden canlandırılması ve küresel bir turizm cazibesine dönüştürülmesinde ön saflarda yer alıyor.

Türk İpek Yolu Projesi

Bu iş birliğinin merkezinde, İpek Yolu'nun tarihi simgelerini üye ülkeler arasında birbirine bağlamak için ortak bir çaba olan Türk İpek Yolu Projesi yer alıyor. Özel bir dijital platform olan www.turkicsilkroad.com tarafından desteklenen proje, gezginlere bölgenin zengin kültürel ve tarihi mirasında kesintisiz bir yolculuk sunuyor.

Türk Dünyası Turizm Başkenti

Bir diğer yenilikçi girişim ise 2021 yılında başlatılan Türk Dünyası Turizm Başkenti programıdır. Bu program, her yıl bir üye şehri kültürel etkinliklere, konferanslara ve festivallere ev sahipliği yapması, eşsiz mirasını sergilerken bölgesel birliği teşvik ediyor.

Geçmişte Kokand (2022), Şamahı (2023) ve Türkistan (2024) bu programa layık görülmüştü. Son olarak, Kırgızistan'ın Celal-Abad kenti 2025 yılı için “Türk Dünyası Turizm Başkenti” olarak ilan edildi.

Turizm iş birliğine liderlik etmek

TDT, bölge turizmini yeniden tanımlayan dönüştürücü projelere öncülük ediyor.

TDT çatısı altındaki çabalar iş birliğini teşvik etmeye, sürdürülebilir turizmi savunmaya ve bölgenin kültürel zenginliğinden yararlanmaya odaklanıyor.

Büyükelçi Omuraliev'in görev süresi boyunca başlatılan önemli girişimler şunlardır

- 1,000'den fazla turizm profesyoneline yönelik mesleki eğitim programları.

- Hizmet kalitesini arttırmak için kapasite geliştirme atölyeleri.

- Sürdürülebilir uygulamaları teşvik eden eko-turizm projeleri.

Bu girişimler, TDT'nin turizm sektöründe yenilikçilik, kapsayıcılık ve profesyonel gelişime olan taahhüdünü yansıtıyor.

Küresel çapta tanınma

Bu ödül, TDT'nin ortak bir bölgesel vizyonu küresel çapta yankı uyandıran uygulanabilir hedelere dönüştürme kabiliyetinin altını çiziyor.

Ayrıca, Türk Devletlerinin küresel turizm sektöründe artan etkisini vurgulamakta ve müşterek hareket ederek sürdürülebilir kalkınmayı ve kültürel korumayı teşvik etme kabiliyetlerini ortaya koyuyor.

Geleceğe Bakış: Türk turizmi için parlak bir gelecek

TDT iş birliğini derinleştirmeye devam ederken, bölge daha da büyük başarılara imza atmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki dönemdeki çalışmalar arasında şunlar yer almaktadır:

- Üye ülkeler arasında uçuş bağlantılarının genişletilmesi.

- Kapsamlı bir Türk Dünyası Turizm Haritası geliştirilmesi.

- Türk İpek Yolu ve Tabarruk Ziyarat projelerinin tanıtımına devam edilmesi.

Büyükelçi Ömüraliyev'in 2024 Dünya Turizm Lideri olarak tanınması, kalkınma yolunda dayanışma ve işb irliğinin gücünü yansıtıyor. Türk Devletlerinin, sürdürülebilir büyüme vizyonunu benimserken zengin miraslarını yücelterek bölgelerini önde gelen bir küresel turizm destinasyonu olarak konumlandırma yönündeki ortak kararlılığını simgeliyor.

Ödül ve önceki sahipleri hakkında daha fazla bilgi için www.worldtourismforum.net/leader-in-tourism-award adresi ziyaret edilebilir.