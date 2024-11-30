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Türk Dünyası
AA 30.11.2024 05:40

Türk Akademisi Türk birliğini savunan Kazak yazarların eserlerini yayımladı

Türk Akademisi, Kazakistan Milli Akademik Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte, Kazak aydınlar Ahmet Baytursunulı ve Mağcan Cumabayulı’nın eserlerini tanıttı.

Türk Akademisi Türk birliğini savunan Kazak yazarların eserlerini yayımladı
[Fotograf: AA]

Türk dünyasının araştırma merkezi olan Türk Akademisi, Astana’daki Kazakistan Milli Akademik Kütüphanesi'nde Kazak aydınlar Ahmet Baytursunulı ve Mağcan Cumabayulı’nin eserlerinin tanıtıldığı "Alaş İdealinden Türk Birliğine" konulu etkinlik düzenledi.

Etkinliğe Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev, Kazakistan’ın Muhtar Auezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı Elmira Omarova, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi eski üyesi Prof. Dr. Adil Ahmetov, Kazakistan Senatosu Milletvekili Prof. Dr. Darhan Kıdırali ile Astana’daki Türk devletlerinin büyükelçileri ile çok sayıda davetli katıldı.

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Etkinlikte Türk Akademisi tarafından yayımlanan ve yapıtlarıyla Türk birliğine hizmet eden Kazak aydınları Ahmet Baytursunulı ile Mağcan Cumabayulı’nın eserleri tanıtıldı.

"Türkistan, yiğit Türk'ün beşiğidir"

Mustafayev, Türk Akademisi olarak Türk dünyasının önemli şahsiyetlerinin mirasını korumaya yönelik faaliyetlerini sürdürdüklerini anlattı.

Eserlerini yayımladıkları Kazak dil biliminin kurucusu Ahmet Baytursunulı’nın Türk dünyasının ortak değeri olduğunu vurgulayan Mustafayev, “Ahmet Baytursunulı'nın 1926'da Bakü’de düzenlenen Birinci Türkoloji Kurultayı’na katılarak Türk dil biliminin gelişmesi üzerine yaptığı konuşması ve önemli çalışmaları günümüzde de değerini yitirmemiştir.” dedi.

Mustafayev, Mağcan Cumabayulı'nin ise “Türkistan, iki dünya eşiğidir. Türkistan, yiğit Türk'ün beşiğidir." diyerek eserlerinde Türk dünyasının birlik ve beraberliğini savunan ve milli bilincin uyanmasına hizmet eden büyük şairlerden biri olduğuna dikkati çekti.

Türk Akademisi Türk birliğini savunan Kazak yazarların eserlerini yayımladı

Cumabayulı'nın Türkiye'nin kurtuluş mücadelesine Kazakların verdiği desteği “Uzaktaki Kardeşime” şiiriyle dile getirdiğini kaydeden Mustafayev, bu şiirle Türk birlik ve beraberliğinin sarsılmaz olduğunun ispatlandığını ifade etti.

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