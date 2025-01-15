TDT'den 'Fergani' tebriği: Türk Dünyası için büyük gurur ve sevinç kaynağı

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'in kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Fergani Uzay’ın ilk uydusu FGN-100-d1’in uzaya fırlatılmasını büyük bir gururla kutluyorum. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'ın liderliğinde elde edilen bu başarı, Türk Dünyası'nın yaratıcılığını ve azmini bir kez daha gözler önüne sermektedir."

"Türk Dünyası için büyük bir gurur ve sevinç kaynağı"

"Sayın Bayraktar'ın TDT tarafından Buhara'da düzenlenen Gençlik Platformu etkinliğinde Türk Dünyası'nın parlak genç beyinleriyle tutkuyla paylaştığı bu vizyonun gerçekleştiğini görmekten özellikle mutluluk duyuyorum. Kökleri yıllar boyunca beslenen bir hayale dayanan bu başarı, tüm Türk Dünyası için büyük bir gurur ve sevinç kaynağıdır.

Bu proje, Fergani ve Uluğ Bey gibi alimlerin mirasını yâd etmekte, ortak bilimsel mirasımızı ihya ederek, gelecek nesillere ilham vermekte ve aynı zamanda Türk Dünyasının küresel uzay çalışmaları alanında artan kapasitesini ortaya koymaktadır."

Türkiye’nin en büyük uydusuyla uzay yolculuğunda yeni bir adım ????



Üst yöneticiliğini Selçuk Bayraktar'ın yaptığı Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1, uzaya fırlatıldı. Böylece Konumlandırma Takım Uydu Projesi’nin ilk adımı başarıyla atıldı.https://t.co/HpABINDBdP pic.twitter.com/0bmjsbdkKY — TRT HABER (@trthaber) January 15, 2025

Uzay teknolojileri alanında iş birliği mesajı

"Bu başarı ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı Üye Devletleri arasında uzay teknolojileri alanında iş birliğinin geliştirilmesinde önemli bir adımı da işaret etmektedir. TDT Sekretaryası, bu mühim alanda iş birliğini ilerletme konusundaki sarsılmaz kararlılığını bir kez daha teyit etmektedir. Uzay araştırmaları sahasındaki müşterek kabiliyetlerimizi güçlendirmek üzere uzmanlık, deneyim ve teknik bilgi paylaşımı için bir platform sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu vesileyle, emeği geçen herkesi tebrik ediyor, bu büyük gelişmenin Türk Dünyası için daha büyük başarılara kapı aralamasını temenni ediyorum."