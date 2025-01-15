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Türk Dünyası
TRT Haber 15.01.2025 18:03

TDT'den 'Fergani' tebriği: Türk Dünyası için büyük gurur ve sevinç kaynağı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Fergani Uzay tarafından milli olarak geliştirilen FGN-100-d1'in uzaya fırlatılmasının ardından yörüngesine başarıyla yerleşmesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TDT'den 'Fergani' tebriği: Türk Dünyası için büyük gurur ve sevinç kaynağı

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'in kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi: 

"Fergani Uzay’ın ilk uydusu FGN-100-d1’in uzaya fırlatılmasını büyük bir gururla kutluyorum. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'ın liderliğinde elde edilen bu başarı, Türk Dünyası'nın yaratıcılığını ve azmini bir kez daha gözler önüne sermektedir."

Milli uydu "Fergani FGN-100-d1" yörüngesine yerleşti
Milli uydu "Fergani FGN-100-d1" yörüngesine yerleşti

"Türk Dünyası için büyük bir gurur ve sevinç kaynağı"

"Sayın Bayraktar'ın TDT tarafından Buhara'da düzenlenen Gençlik Platformu etkinliğinde Türk Dünyası'nın parlak genç beyinleriyle tutkuyla paylaştığı bu vizyonun gerçekleştiğini görmekten özellikle mutluluk duyuyorum. Kökleri yıllar boyunca beslenen bir hayale dayanan bu başarı, tüm Türk Dünyası için büyük bir gurur ve sevinç kaynağıdır.

Bu proje, Fergani ve Uluğ Bey gibi alimlerin mirasını yâd etmekte, ortak bilimsel mirasımızı ihya ederek, gelecek nesillere ilham vermekte ve aynı zamanda Türk Dünyasının küresel uzay çalışmaları alanında artan kapasitesini ortaya koymaktadır."


 

Uzay teknolojileri alanında iş birliği mesajı

"Bu başarı ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı Üye Devletleri arasında uzay teknolojileri alanında iş birliğinin geliştirilmesinde önemli bir adımı da işaret etmektedir. TDT Sekretaryası, bu mühim alanda iş birliğini ilerletme konusundaki sarsılmaz kararlılığını bir kez daha teyit etmektedir. Uzay araştırmaları sahasındaki müşterek kabiliyetlerimizi güçlendirmek üzere uzmanlık, deneyim ve teknik bilgi paylaşımı için bir platform sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu vesileyle, emeği geçen herkesi tebrik ediyor, bu büyük gelişmenin Türk Dünyası için daha büyük başarılara kapı aralamasını temenni ediyorum."

ETİKETLER
Uzay Çalışmaları Türk Devletleri Teşkilatı Türk Dünyası Selçuk Bayraktar
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