Parçalı Bulutlu 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türk Dünyası
AA 29.10.2025 06:13

TDK Cumhuriyet Bayramı’nı sözcüklerle kutluyor

Türk Dil Kurumu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, “Her Güne Bir Kelime” ekranında yer verdiği üç özel sözcükle anlamlandırıyor.

TDK Cumhuriyet Bayramı’nı sözcüklerle kutluyor

Türk Dil Kurumu (TDK) dilimizin gücünü ve Cumhuriyet’in değerlerini kelimeler aracılığıyla hatırlatarak, bu önemli günü sözcüklerle kutluyor.

Kurumun tarihî binasının ön cephesini süsleyen dijital ekranda, 27 Ekim’de millet iradesini simgeleyen “irade”, 28 Ekim’de sonsuzluğu anlatan “ilelebet” sözcüğü parladı.

TDK Cumhuriyet Bayramı’nı sözcüklerle kutluyor

29 Ekim’de ise bu anlamlı diziyi, bağımsızlığımızın ve ulusal birliğimizin en güçlü ifadesi olan “Cumhuriyet” kelimesi taçlandırdı.

“Günün Kelimesi”

Türk Dil Kurumu, 23 Nisan 2024’ten bu yana, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan tarihî binasında Türkçenin gücünü vurgulamak, zenginliğine dikkat çekmek ve vatandaşı kelimeler üzerinde düşünmeye teşvik etmek amacıyla her gün “Günün Kelimesi”ni paylaşıyor.

Ayrıca günün kelimelerini sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere duyuruyor ve kelimeler hakkında okuyucuları düşündürmeyi hedefliyor.

ETİKETLER
TDK 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Sıradaki Haber
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'ya Romanya'da özel ödül takdim edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:17
Brezilya'da uyuşturucu çetesine operasyon: Çatışmada 64 kişi öldü
04:57
İstanbul'da polisten kaçan aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
04:25
Uşak'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
04:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini kazananları açıklayacak
03:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılacak
03:04
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
Siyah beyaz fotoğraflarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Siyah beyaz fotoğraflarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
FOTO FOKUS
Katil İsrail Gazze'ye saldırıyor
Katil İsrail Gazze'ye saldırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ