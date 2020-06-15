Haber Giriş: Kaynak: DHA
Zeljko Obradovic İstanbul'a geldi
[Fotoğraf: DHA]
Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sona eren başantrentör Zeljko Obradovic, İstanbul'a geldi.
26 Mart'ta pandemi nedeniyle İstanbul'dan ayrılan Fenerbahçe Beko başantrenörü Obradovic Belgrad'tan döndü.
Alanda gazetecilere herhangi bir açıklama yapmayan Sırp teknik adam Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yapacak.
Obradovic'in yeni sezonda kulüpte kalıp kalmayacağı yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.
Etiketler: Fenerbahçe Beko başantrentör Zeljko ObradovicSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 16:50
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