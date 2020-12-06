Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 16:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yusuf Yazıcı gol attı Lille kazandı
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Lille, Yusuf Yazıcı'nın da gol attığı karşılaşmada Monaco'yu 2-1 mağlup etti.
Ligue 1'in 13. haftasında Lille, Pierre Mauroy Stadı'nda Monaco'yu ağırladı.
Burak Yılmaz'ın ilk 11'de sahaya çıktığı maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlanırken, Jonathan David 53. dakikada Lille'i 1-0 öne geçirdi.
62. dakikada oyuna giren Yusuf Yazıcı, 3 dakika sonra Burak'ın pasında topu ağlarla buluşturarak skoru 2-0'a taşıdı.
Monaco, 90. dakikada Pietro Pellegri ile farkı 1'e indirse de mağlubiyetten kurtulamadı.
Lille bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti, Monaco ise 23 puanda kaldı.
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