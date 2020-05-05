Koronavirüs salgını nedeniyle yol bisikleti sezonunda iptal edilen ve ertelenen yarışlar olmuştu. Bunlar arasında 3 büyük tur da vardı.

Geçtiğimiz günlerde, tarihinde ilk kez ertelenen Fransa Bisiklet Turu'nun 29 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında düzenleneceği duyurulmuştu.

Dünya Bisiklet Bbirliği, yol bisikletinde 2020 takviminin son halini açıkladı. Mart ayından itibaren duraklayan sezon 1 Ağustos'ta Strade Bianche ile yeniden hareketlenecek.

Sıkışık takvim yüzünden büyük turlar İtalya ile 18 etaba düşürülen İspanya çakışacak. 3 Ekim'de başlayacak İtalya Turu, 25 Ekim'de tamamlanırken İspanya Turu 20 Ekim'de start alacak ve 8 Kasım'da sona erecek.

5 Anıtsal klasikten Milan-San Remo 8 Ağustos'ta, Criterium du Dauphine 12-16 Ağustos'ta, Tiren Adriyatik turu 8-14 Eylül'de düzenlenecek.

İlkbaharda görmeye alışık olduğumuz klasiklerin çoğunluğu ekim ayı içerisinde organize edilirken sezonun son klasik mücadelesi Il Lombardia 31 Ekim'de koşulacak.