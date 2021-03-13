Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan, olimpiyat tarihinde Türkiye adına kadınlar 470 sınıfındaki ilk kotayı elde etti.

Dünya Şampiyonası’nda 27 ekibin yer aldığı 470 kadınlar sınıfında Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan ikilisi, yarışları 22’nci sırada tamamlayarak olimpiyat kotası almaya hak kazandı.

Şampiyonada Ceyla Yurtseven ve Simay Aslan 26’ncı, Deniz Saltık ve Lalin Taşa 27’nci sırada yer aldı. 470 erkekler sınıfında ise Deniz Çınar ve Ateş Çınar, 29 ekip arasında 12’nci oldu.